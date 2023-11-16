SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

52'lik oyuncu günde sadece 15 dakika uyguladı! 30 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! "Artık kilo veremem diyordum..."

"O Hayat Benim", "Ege'nin Hamsisi" ve "Üç Kız Kardeş" gibi dizilerde rol alan İclal Aydın, zaman zaman kilolu halleriyle gündeme gelmektedir. Geçmişte kilolarından başarılı bir şekilde kurtulan Aydın'ın zayıflama süreci ve yöntemleri, pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. İclal Aydın, kilo verme sürecinde sağlıklı yaşam tarzını benimsemiştir. Bu, hem dengeli beslenme hem de düzenli fiziksel aktiviteyi içermektedir. İşte bu konuda bilinmesi gereken bazı detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:45 Güncelleme 16 Kasım 2023, 14:31
52’lik oyuncu günde sadece 15 dakika uyguladı! 30 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Artık kilo veremem diyordum...

Ünlü oyuncu İclal Aydın, son zamanlarda eski kilolu fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Kullanmış olduğu ilaçlar nedeniyle kilo alan Aydın geçmişte uyguladığı bir diyet sayesinde kilolarından hızla kurtuldu. Bu nedenle ünlü oyuncunun sırrı sık sık gündeme geliyor. İşte, İclal Aydın'ın kilo verme yöntemi...

İCLAL AYDIN'IN ZAYIFLAMA SIRRI

İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;

"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."

"Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil."

HER GÜN 6 KM YÜRÜMÜŞ!

"Ben diyetimi yaparken günde 6 km yürüdüm. Fakat cuteraid ve cuteraflexi sayesinde kaslar aşırı biçimli güçlendiği için bu zayıflama süreci hızlı ve çok başarılı geçti."

SIKI DİYETE GEREK YOK!

"Bu kadar sıkı diyet yapmadan da bir beden incelme sağlayan bu aletler disiplinli bir program uygularsanız mucize bir fitlik, biçim, incelik ve güç veriyor! Kondisyonu arttırdığını da eklemeliyim. İyi ki, iyi ki dinlemişim Doktor Serdar'ı…"

"Belli bir yaşa geldikten sonra fazlaca kilo veriyorsanız yüz ve vücut deforme olmadan bunu yapabilmek çok çok zor."

CUTERAİD VE CUTERAFEXİ YÖNTEMİ NEDİR?

Belli bir yaştan sonra kilo verme oldukça zordur. Ancak teknoloji düzenli beslenme ve egzersize ek olarak dışarıdan müdahale ile kilo verme yöntemi geliştirildi. 15 dakika uygulanan cutera kas ve kemik dokusuna zarar vermeden sadece yağları yakar. Isı lazer etkisiyle bölgedeki ısı ve enerji artırılarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Bu yöntem radyofrekansları sayesinde vücudun yağ yakma sürecine yüzde 30'luk bir destek sağlar.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret ediyor
SON DAKİKA I Türkiye’den Netanyahu’nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Performansın mobilite ile buluşması Casper Nirvana x600
SON DAKİKA