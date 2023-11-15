7 günde 3 kilo verdiren Gizem Karaca diyeti! 31'lik oyuncunun 57 kilo olma sırrı! "10 gün boyunca..."

ARA ÖĞÜN Bir avuç çiğ badem veya ceviz.

Bir adet taze meyve (portakal, mandalina)

ÖĞLE Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon balığı.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli, marul).

Esmer pirinç veya bulgur pilavı.

Salata (domates, salatalık, biber).

ARA ÖĞÜN Bir kase yoğurt veya bir dilim az yağlı peynir.

Bir avuç üzüm veya çilek.

AKŞAM Izgara tavuk veya hindi göğsü.

Fırınlanmış tatlı patates veya buğday.

Buğday ekmeği ile birlikte sebzeli bir salata.

Bol su içmek unutulmamalıdır.

İKİNCİ ARA ÖĞÜN (İHTİYACA BAĞLI) Bir bardak süt veya bir avuç badem.