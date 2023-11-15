52'lik oyuncu günde sadece 15 dakika uyguladı! 30 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! "Artık kilo veremem diyordum..."

HER GÜN 6 KM YÜRÜMÜŞ!
"Ben diyetimi yaparken günde 6 km yürüdüm. Fakat cuteraid ve cuteraflexi sayesinde kaslar aşırı biçimli güçlendiği için bu zayıflama süreci hızlı ve çok başarılı geçti."
SIKI DİYETE GEREK YOK!
"Bu kadar sıkı diyet yapmadan da bir beden incelme sağlayan bu aletler disiplinli bir program uygularsanız mucize bir fitlik, biçim, incelik ve güç veriyor! Kondisyonu arttırdığını da eklemeliyim. İyi ki, iyi ki dinlemişim Doktor Serdar'ı…"
"Belli bir yaşa geldikten sonra fazlaca kilo veriyorsanız yüz ve vücut deforme olmadan bunu yapabilmek çok çok zor."
CUTERAİD VE CUTERAFEXİ YÖNTEMİ NEDİR?
Belli bir yaştan sonra kilo verme oldukça zordur. Ancak teknoloji düzenli beslenme ve egzersize ek olarak dışarıdan müdahale ile kilo verme yöntemi geliştirildi. 15 dakika uygulanan cutera kas ve kemik dokusuna zarar vermeden sadece yağları yakar. Isı lazer etkisiyle bölgedeki ısı ve enerji artırılarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Bu yöntem radyofrekansları sayesinde vücudun yağ yakma sürecine yüzde 30'luk bir destek sağlar.