Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kara para aklamak iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Bahar Candan neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

BAHAR - NİHAL KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Gelen son dakika bilgisine göre: Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil S.'nin gözaltına alındı.