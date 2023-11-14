Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kara para aklamak iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Bahar Candan neden gözaltına alındı? İşte detaylar...
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kara para aklamak iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Bahar Candan neden gözaltına alındı? İşte detaylar...
BAHAR - NİHAL KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI
Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Gelen son dakika bilgisine göre: Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile Hacı İsrafil S.'nin gözaltına alındı.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir.
Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde eğitim görüyor. Bahar Candan "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına klipler çekmişti.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Nihal Candan, Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.