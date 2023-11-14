Nihal ve Bahar Candan’ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir, nereli, kaç yaşında? Bahar Candan babası kimdir? Hakan Candan serveti...

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanması, Türkiye gündeminin önemli bir konusu haline geldi. Bu olayın yankıları sürerken, dikkatler Polat çifti gibi sosyal medya üzerinde hızla zenginleşen ve gelir kaynakları net olarak bilinmeyen kişilere çevrildi. Candan kardeşler hakkında, bir dolandırıcılık örgütünün mensubu hatta gizli kasası oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu durumun ardından ünlü kardeşler ve ailesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Bahar Candan babası kimdir? İşte detaylar...

HAKAN CANDAN KİMDİR? Moda programı ile tanınan ve sosyal medyada gündem olan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın babası akademisyendir. Kendisi de bir Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın babası yardımcı doçenttir. Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri veriyor.