30 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 52'lik oyuncu günde 15 dakika uyguladı! "Artık kilo veremem diyordum..."

O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan İclal Aydın'ın kilolu halleri sık sık gündeme geliyor. Geçmişte fazla kilolarından kolayca kurtulan Aydın'ın zayıflama yöntemi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan İclal Aydın'ın kilolu halleri sık sık gündeme geliyor. Geçmişte fazla kilolarından kolayca kurtulan Aydın'ın zayıflama yöntemi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
İCLAL AYDIN'IN ZAYIFLAMA SIRRI
İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;
"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."
"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."
"Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil."
HER GÜN 6 KM YÜRÜMÜŞ!
"Ben diyetimi yaparken günde 6 km yürüdüm. Fakat cuteraid ve cuteraflexi sayesinde kaslar aşırı biçimli güçlendiği için bu zayıflama süreci hızlı ve çok başarılı geçti."
SIKI DİYETE GEREK YOK!
"Bu kadar sıkı diyet yapmadan da bir beden incelme sağlayan bu aletler disiplinli bir program uygularsanız mucize bir fitlik, biçim, incelik ve güç veriyor! Kondisyonu arttırdığını da eklemeliyim. İyi ki, iyi ki dinlemişim Doktor Serdar'ı…"
"Belli bir yaşa geldikten sonra fazlaca kilo veriyorsanız yüz ve vücut deforme olmadan bunu yapabilmek çok çok zor."
CUTERAİD VE CUTERAFEXİ YÖNTEMİ NEDİR?
Belli bir yaştan sonra kilo verme oldukça zordur. Ancak teknoloji düzenli beslenme ve egzersize ek olarak dışarıdan müdahale ile kilo verme yöntemi geliştirildi. 15 dakika uygulanan cutera kas ve kemik dokusuna zarar vermeden sadece yağları yakar. Isı lazer etkisiyle bölgedeki ısı ve enerji artırılarak yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Bu yöntem radyofrekansları sayesinde vücudun yağ yakma sürecine yüzde 30'luk bir destek sağlar.