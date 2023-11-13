Cansu Demirci öldü mü? Selena’nın Selin’i Cansu Demirci kimdir, Türkiye’de mi, nerede yaşıyor?

2006'da yayınlanan Selena dizisinn sevilen karakteri Cansu Demirci yeniden gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki, Cansu Demirci kimdir? İşte merak edilenler...
2006'da yayınlanan Selena dizisinn sevilen karakteri Cansu Demirci yeniden gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki, Cansu Demirci kimdir? İşte merak edilenler...
CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?
Sosyal medyada gündeme gelen Cansu Demirci'nin nerede yaşadığı ve hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin final yapmasının ardından kayıplara karışan Demirci hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.
Cansu Demirci'nin hayatını kaybettiğinden bahseden bir paylaşım merak konusu oldu. İddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
CANSU DEMİRCİ KİMDİR?
Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır. Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.