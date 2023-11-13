Cansu Demirci öldü mü? Selena’nın Selin’i Cansu Demirci kimdir, Türkiye’de mi, nerede yaşıyor?

Sosyal medyada gündeme gelen Cansu Demirci 'nin nerede yaşadığı ve hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin final yapmasının ardından kayıplara karışan Demirci hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

Cansu Demirci'nin hayatını kaybettiğinden bahseden bir paylaşım merak konusu oldu. İddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.