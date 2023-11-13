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Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ayşenur Parlak hastalığı neydi, ne kanseriydi? Eşi Savaş Parlak'ın açıklaması...

Ünlü sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakımda devam eden tedavi sürecine cevap veremeyen Parlak, önceki gün hayatını kaybetti. Haberi, acılı eşi Savaş Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Peki, Ayşenur Parlak kimdir? Ayşenur Parlak kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:55 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:55
Ayşenur Parlak kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ayşenur Parlak hastalığı neydi, ne kanseriydi? Eşi Savaş Parlak’ın açıklaması...

Son yıllarda sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri olan Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde üçüncü kez kanserle mücadele ederken hayata gözlerini yumdu. Hayatının birçok aşamasında karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele azmi ve pozitif enerjisiyle ilgi çeken Parlak binlerce kişiye ilham oldu. İşte Ayşenur Parlak hakkında tüm merak edilenler...

AYŞENUR PARLAK ÖLDÜ MÜ?

1986 doğumlu ve hayatı boyunca üç kez kanserle mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde yaşamını yitirdi. Sosyal medya üzerinden acı haberi paylaşan eşi Savaş Parlak, uzun bir süre boyunca devam eden sağlık sorunlarına karşı eşinin gösterdiği direnci ve sevgi dolu mücadelesini paylaştı.

112 YAŞINDA KEMİK KANSERİ OLDU

Ayşenur Parlak, 12 yaşındayken kemik kanseri teşhisi alarak zorlu bir tedavi sürecine girdi. Uzun ve meşakkatli tedavilerin ardından iyileşen Parlak, Uluslararası İlişkiler okumak üzere İstanbul'a yerleşti. Hayatının aşkı Savaş ile tanıştı ve kariyerine ihracat satış uzmanı olarak başladı.

NİŞAN GÜNÜ MEME KANSERİ TEŞHİSİ

Nişan gününde meme kanseri teşhisi konulan Ayşenur Parlak, tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti. Tedavisi başarıyla tamamlandıktan sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize olarak nitelendirilen bir hamilelik yaşayarak "10 Amazon Yüksek Doz Yaşam" kitabının yazarlarından biri oldu ve sağlıklı bir kız çocuğu olan Ela'ya kavuştu.

LOHUSALIKTAN ÇIKMADAN LENFOMAYA YAKALANDI

Ancak Ayşenur Parlak'ın mücadelesi burada bitmedi. Lohusalıktan çıkmadan üçüncü evre Lenfoma teşhisi konuldu. Defalarca kez hastalıkla baş etmeye çalışan Parlak, sosyal medyada paylaştığı hikayeleriyle birçok kişiye ilham kaynağı oldu.

HAYATA VEDA ETTİ

Eşi Savaş Parlak, sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de doğan Ayşenur Parlak, 12 yaşındayken kemik kanseriyle karşılaştı ve bu süreçte eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır. Ancak, liseyi tamamladıktan sonra İstanbul'da üniversite eğitimine devam etti. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak kariyerine atıldı. Aşık olduğu kişiyle nişanlandı, ancak nişanlıyken meme kanseri teşhisi alarak tedavi sürecine başladı.

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