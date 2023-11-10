1 ayda 5 kilo verdiren diyet! Tek formülle bir deri bir kemik kalın! Sıla Türkoğlu gibi zayıf olmanın yolu...

Günde iki litre su içerek vücudunuzdaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Toksinlerden temizlenmiş bir vücut daha kolay yağ yakımı sağlarken, yeterli sıvı alımı iştah kontrolü de sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olur. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, kefir, maden suyu en doğru seçim olabilir.

Sıla Türkoğlu'nun nasıl zayıfladığı merak konusu olurken, zayıflamak isteyenler, genç oyuncu gibi fit olmak isteyenler 1 ayda 5 kilo verdiren diyeti araştırıyor.

2-LİFLİ SEBZELER TÜKETİM

Sebzeler, birçok hastalıktan korunmada etkili olduğu gibi, içeriğindeki zengin lif yapısıyla sağlıklı kilo vermede de kritik rol oynuyor. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze tüketimine özen gösterin.

Lifli besinler bağırsakları çalıştırırken, tokluk hissini artıracağı ve tokluk süresini uzatacağı için; gereksiz kalori alımının önüne geçmenize yardım ederek kilo verme sürecini kolaylaştırır.