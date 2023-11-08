Bahar Candan babası kimdir? Nihal ve Bahar Candan’ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hakan Candan serveti...

Ünlü moda programı sunucuları Bahar ve Nihal Candan kardeşler, son dönemde gündemde önemli bir iddia ile yer alıyor. İddialara göre, Bahar ve Nihal Candan, Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün üyeleri olarak suçlanıyorlar. Bu iddiaların ardından ünlü kardeşlerin ailesi merak konusu oldu. Peki, Bahar Candan'ın babası kimdir, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler..

HAKAN CANDAN KİMDİR? Moda programı ile tanınan ve sosyal medyada gündem olan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın babası akademisyendir. Kendisi de bir Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın babası yardımcı doçenttir. Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri veriyor.