Dilan Polat hamile mi? Engin Polat kürtaj iddiası doğru mu, başka çocuğu mu var? Şoke eden detay

DİLAN POLAT HAMİLE Mİ? Dilan Polat'ın gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya üzerinde Dilan Polat'ın hamile olduğu yönünde dolaşan spekülasyonlar gündemi meşgul etti. Ancak, hamilelik iddiası hala resmi olarak doğrulanmadı.

ENGİN POLAT İHNET İDDİALARI! Sosyal medya platformlarının fenomen isimlerinden Dilan ve Engin Polat, son günlerde şok edici suçlamalarla gündemde. Ancak, bu kez gelen haber, çiftin ilişkisini daha da karmaşık hale getirdi.