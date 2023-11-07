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Dilan Polat hamile mi? Engin Polat kürtaj iddiası doğru mu, başka çocuğu mu var? Şoke eden detay

İstanbul'da yaşayan ve ultra lüks hayatlarını sosyal medyada gösterişli bir şekilde sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son günlerde adlarını geniş kitlelere duyurdukları gibi suçlamalarla da gündemin zirvesine oturdu. Parıltılı yaşamlarının ardından ortaya atılan kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları, ikiliyi gözaltına alınmalarına neden oldu. Çiftin cezaevine sevk edilmesinin ardından ortaya çıkan iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Dilan Polat hamile mi? Engin Polat kürtaj olayı nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 18:10 Güncelleme 07 Kasım 2023, 18:10
Dilan Polat hamile mi? Engin Polat kürtaj iddiası doğru mu, başka çocuğu mu var? Şoke eden detay

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat, suçlamalarla gündemde. Dilan Polat'ın hamilelik iddiaları ve Engin Polat'ın başkasından çocuğu olduğu gibi söylemler en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, bütün bu konuşulanlar gerçek mi? İşte detaylar...

İstanbul'un lüks yaşam tarzını sosyal medyada milyonlarca takipçisine tanıtan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son günlerde suçlamalarla gündemin merkezine oturdu. Ultra lüks hayatlarının gösterişli paylaşımlarının ardından ortaya atılan kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları, ikilinin tutuklu yargılanmasına sebep oldu.

Ancak, bu sürecin ardından ortaya çıkan iddialar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DİLAN POLAT HAMİLE Mİ?

Dilan Polat'ın gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya üzerinde Dilan Polat'ın hamile olduğu yönünde dolaşan spekülasyonlar gündemi meşgul etti. Ancak, hamilelik iddiası hala resmi olarak doğrulanmadı.

ENGİN POLAT İHNET İDDİALARI!

Sosyal medya platformlarının fenomen isimlerinden Dilan ve Engin Polat, son günlerde şok edici suçlamalarla gündemde. Ancak, bu kez gelen haber, çiftin ilişkisini daha da karmaşık hale getirdi.

İsminin açıklanmadığı bir kadın, Engin Polat'a yönelik ciddi bir ihanet iddiasında bulundu ve "Çocuğumuza kıydığın için bunlar başına geliyor" şeklinde iddialarda bulundu.

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