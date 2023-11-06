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Dilan Polat Şule kimdir, soyadı ne? Dilan Polat'ın yardımcısı Şule nereli, kaç yaşında? Instagram ve Tiktok adresi...

Türkiye'de son günlerde büyük yankı uyandıran bir olayın ardından, Polat ailesi kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme geldi. İddialar sonucunda yapılan soruşturma neticesinde Dilan ve Engin Polat çifti dahil olmak üzere toplam 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dilan ve Engin Polat çifti, 1 Kasım tarihinde gözaltına alındıktan sonra dün gece saatlerinde çıkan tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi. Ailenin kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları çerçevesindeki bu gelişmeler, kamuoyunu derinden etkiledi. Özellikle Dilan Polat'ın yanında çalışan Şule'nin açıklamaları sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Dilan Polat Şule kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Dilan Polatın çalışanı Şule kimdir? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 23:53 Güncelleme 06 Kasım 2023, 23:53
Dilan Polat Şule kimdir, soyadı ne? Dilan Polat’ın yardımcısı Şule nereli, kaç yaşında? Instagram ve Tiktok adresi...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak adlandırılan yardımcısı Şule ise uzun süredir merak konusu olmuştu. Şule, sonunda bir açıklama yaparak olaylarla ilgili görüşünü paylaştı. İşte Şule hakkında tüm merak edilenler...

DİLAN POLAT ŞULE KİMDİR?

Dilan Polat'ın yanında yardımcı olarak çalışan Şule aslen Özbekistanlıdır. Özbekçe Shahlo ismine sahip olan bu ismin Türkçe karşılığı Şule'dir. Şule'nin gerçek ismi ve soyisminin Shahlo Uzuz olduğu tahmin ediliyor.

SHAHLO İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bu isim Özbek Türkçesinde Şehla, hafif ve tatlı, şaşı, güzel gözlü anlamına geliyor.

ŞULE'NİN TIKTOK HESABI NEDİR?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şule bu paylaşımları sulemilan1 isimli Tiktok hesabından yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Şule, Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından sessizliğini bozdu. Şule, ailenin yanında olduğunu belirterek "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman buradaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın." dedi.

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