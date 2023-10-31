SON DAKİKA I İstanbul’da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat 'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

YENİ GELİŞME

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.