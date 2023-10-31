SON DAKİKA I İstanbul’da büyük operasyon: Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, altın ve dolar şovlarının yanı sıra lüks araçları ve bindiği helikopterlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, altın ve dolar şovlarının yanı sıra lüks araçları ve bindiği helikopterlerle dikkatleri üzerine çekmişti.
Polat Ailesi'nin bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı. Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.
Kısa süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum", "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum" ifadelerini kullanan ve mal varlığını gözler önüne sermekten çekinmeyen Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.
MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.
YENİ GELİŞME
Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.