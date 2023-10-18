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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek zayıflama yöntemini açıkladı!! "Her gün bir buçuk..." 60 günde 21 kilo verdi!

Feyza Civelek, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan ve sevilen bir oyuncu olarak, özellikle "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla büyük ilgi çekiyor. Sevilen oyuncunun geçtiğimiz senelerdeki kilo kaybı, sosyal medyada ve basında büyük ilgi gördu ve bu başarının ardındaki sır merak konusu oldu. Feyza Civelek'in 21 kilo verme sırrı, sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıklarını benimsemekten geçiyor. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde hızlı çözümlere değil, uzun vadeli bir sağlık hedefine odaklandı. İşte Feyza Civelek'in kilo verme sırları...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 09:57 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:57
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek zayıflama yöntemini açıkladı!! Her gün bir buçuk... 60 günde 21 kilo verdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek son dönemde oldukça konuşuluyor. İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir beğeni toplayan Civelek verdiği kilolarla büyük ilgi çekiyor. Kilolu fotoğrafları sık sık gündeme gelen Civelek, 2020 yılında 21 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı. İşte Feyza Civelek'in kilo verme sırrı...

2 AYDA 21 KİLO VERDİ!

Feyza Civelek, zayıflama sürecindeki başarısını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle elde ettiğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 78 kilodan 58 kiloya kadar düşen Civelek 2020 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı;

"Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor çünkü sadece spor yapmak ya da sadece beslenmeyle olmuyor."

"Ben oturduğum koltuktan karşı koltuğa bile geçmeye üşenen biriydim ve şu an her gün spor yapan birine dönüştüm, her gün bir buçuk saat koşuyorum. "

"Bunu bir süreye bağlamadan yaşam tarzı haline getirdim ve genele yaydım. İki aylık bir zaman diliminde de bu kiloyu verdim."

AYDA 8 KG VERDİREN AKDENİZ DİYETİ

Kahvaltı:

🍞🫓🍅 (Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine zeytinyağı ve taze domates rendesi)
🧀 (Beyaz peynir ya da lor peyniri)
🍊🥤 (Taze sıkılmış portakal suyu)

Ara Öğün:

🌰 (Bir avuç taze badem veya ceviz)

Öğle Yemeği:

🍗🐟 (Izgara tavuk göğsü ya da somon balığı)
🍚🥗 (Bulgur pilavı üzerine sebzeli yeşillik salatası)
🥒🍋 (Zeytinyağı ve limon suyu ile soslanmış yoğurtlu cacık)

Ara Öğün:

🍇🍉 (Taze meyveler)

Akşam Yemeği:

🍲 (Kırmızı mercimek çorbası)
🍃🍽️ (Ispanak ya da pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerle yapılmış zeytinyağlı yemek)
🍞🧆 (Tam tahıllı ekmekle servis edilen humus)
🥗🍋 (Zeytinyağı ve limon suyu ile soslanmış yeşil salata)

Ara Öğün:

🥣 (Yulaf ezmesi veya yoğurt ile karıştırılmış taze meyve)


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