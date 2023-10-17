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İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..."

İsrail barbarlığı sınır tanımıyor. Abluka altına aldığı Gazze'deki el-Ehli Baptist ve Hastanesi'ne acımadan saldırdılar. Kadın, yaşlı ve çocukları dünyanın gözü önünde katlettiler. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası ünlüler camiasından tepkiler peş peşe geldi. Şarkıcı Alişan, " Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doyamadın kana. Doyamadın vahşete, doyamadın cinayete" ifadeleriyle tepki gösterirken Fettahcan ise "Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail" dedi. İşte ünlüler camiasından gelen o tepkiler...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 00:07 Güncelleme 18 Ekim 2023, 03:34
İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze’de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: Doyamadın kana, doyamadın vahşete...

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.

İsrail, abluka altına aldığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Alçak saldırıda 500'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail Hastanesiyi vurdu! 500'den fazla can kaybı...

YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.

Yüzlerce yerinden edilmiş Gazzeli, Hıristiyan hayır kurumlarının sponsor olduğu bir hastane olduğu için güvenli olacağını düşünerek hastanenin avlusuna sığınıyordu.

21.yüzyılda meydana gelen Müslüman soykırımına ünlülerden çok sert tepkiler geldi.

İşte o tepkiler:

Alişan sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'e "Katil İsrail" sözleriyle tepki gösterdi. Alişan: Yetmedi mi öldürdüğün masumlar. Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete... Hastane bombalamak, binlerce insanı öldürmek ne demek?!!! Katilsin İsrail, kahrolsun İsrail"

HADİSE: Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur! Katliamdır!

DEMET AKALIN: Hastane bombalamak insanlık suçudur! Net' Savaşında bir kuralı vardır! Lanet olsun! İnsanız biz canımız yanıyor!

SİNAN AKÇIL: Bu ASLA kabul edilemez. Dünya nüfusunun yüzde 30'undan fazlasını oluşturan Müslüman nüfusu bu duruma acil el koymalı. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz yok artıkç İsrail halkının da tepkisini koyması lazım. Onların başındakiler KATİLDİR, Netanyahu TERÖRİST bir ruha sahiptir. NOKTA.

SİMGE SAĞIN: Bu korkunç görüntüleri bütün dünyaya izletiyorlar. Bu caniliği durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor mu? Bu nasıl bir insanlık suçudur? Hastane bombalamak nasıl bir cibiliyetsizliktir? Gerçekten çok üzgünüm! Ne yazacağımı şaşırdım resmen.

MESUT ÖZİL: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet?

ŞARKICI FETTAHCAN: Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail.

ŞAHAN GÖKBAKAR: Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun.

BUSE VAROL: Allah belanızı versin! Kökünüz kurusun inşallah

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