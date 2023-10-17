İslam dünyasının en acı gecesi I Barbar İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı! Ünlülerden sert tepki: "Doyamadın kana, doyamadın vahşete..."

SİNAN AKÇIL: Bu ASLA kabul edilemez. Dünya nüfusunun yüzde 30'undan fazlasını oluşturan Müslüman nüfusu bu duruma acil el koymalı. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz yok artıkç İsrail halkının da tepkisini koyması lazım. Onların başındakiler KATİLDİR, Netanyahu TERÖRİST bir ruha sahiptir. NOKTA.

SİMGE SAĞIN: Bu korkunç görüntüleri bütün dünyaya izletiyorlar. Bu caniliği durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor mu? Bu nasıl bir insanlık suçudur? Hastane bombalamak nasıl bir cibiliyetsizliktir? Gerçekten çok üzgünüm! Ne yazacağımı şaşırdım resmen.

MESUT ÖZİL: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet?

ŞARKICI FETTAHCAN: Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail.