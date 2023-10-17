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7. bölüm fragmanı: Yabani'de gizli sırlar ortaya çıktı! Kan aktı, intikamı acı olacak! 'Zamanın doldu'

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın paylaştığı dizi Yabani her Salı yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. 6. bölüm için bekleyiş sürerken peş peşe 2 fragman yayınlandı. Peki 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:10 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:10
7. bölüm fragmanı: Yabani’de gizli sırlar ortaya çıktı! Kan aktı, intikamı acı olacak! ’Zamanın doldu’

Yabani dizisi ailesinden kaçırılıp sokaklara düşen, yıllar sonra kendisini yeniden var etmeye çalışan bir gencin hayatını konu ediniyor. 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz araştırmalar hızlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

YABANİ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yabani 6. Bölüm 1. Fragmanı | "Bir Baba Evladına Bunu Neden Yapar?"

Rüya'nın güveni yaşanan olaylar sonucunda büyük bir sarsıntı yaşar. Yaman'ın hareketleri Rüya'nın gözündeki imajını tamamen değiştirir ve bu durum bir gerilimi daha da artırır.

Alaz, Rüya'ya duygularını açmanın vaktinin geldiğine karar verir ve büyük bir sürpriz yapar. Ancak bu sürpriz, olayların seyrini nasıl etkileyecek?

İlker'in kontrolünü kaybetmesi, ailesine yönelik büyük bir tehdidi de beraberinde getirir. Şebnem'in çabalarına rağmen İlker kaçar.

Ancak Yaman'ın Cesur'u kurtarmasıyla işler daha da karmaşık bir hal alır.

Yabani 6. Bölüm 2. Fragmanı | "Serhan Senin Baban Değil Oğlum!"

5. bölümde Cesur'un yaşadığı tehlike, Rüya ve Yaman Ali arasındaki gerilim, İlker'in gitgide karmaşıklaşan hikayesi ve Alaz'ın büyük sürprizi, yeni bölümün merakını daha da artırdı.

Şimdi izleyiciler gelecek hafta salı günü izleyici karşısına çıkacak olan 6. bölümde neler yaşanacağını büyük bir merakla bekliyor.

YABANİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yabani 6. bölümüyle 17 Ekim'de yayınlanacak. 7. bölüm fragmanının da 18 Ekim'de yayınlanması bekleniyor.


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