7. bölüm fragmanı: Yabani’de gizli sırlar ortaya çıktı! Kan aktı, intikamı acı olacak! ’Zamanın doldu’

Yabani dizisi ailesinden kaçırılıp sokaklara düşen, yıllar sonra kendisini yeniden var etmeye çalışan bir gencin hayatını konu ediniyor. 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz araştırmalar hızlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

YABANİ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yabani 6. Bölüm 1. Fragmanı | "Bir Baba Evladına Bunu Neden Yapar?"

Rüya'nın güveni yaşanan olaylar sonucunda büyük bir sarsıntı yaşar. Yaman'ın hareketleri Rüya'nın gözündeki imajını tamamen değiştirir ve bu durum bir gerilimi daha da artırır.

Alaz, Rüya'ya duygularını açmanın vaktinin geldiğine karar verir ve büyük bir sürpriz yapar. Ancak bu sürpriz, olayların seyrini nasıl etkileyecek?

İlker'in kontrolünü kaybetmesi, ailesine yönelik büyük bir tehdidi de beraberinde getirir. Şebnem'in çabalarına rağmen İlker kaçar.

Ancak Yaman'ın Cesur'u kurtarmasıyla işler daha da karmaşık bir hal alır.