68. bölüm fragmanı: Yargı sağ gösterip sol vurdu! ’Mercan’ı bulduk’ Kimin kaçırdığı ortaya çıktı! Meğer iki kardeş...

Mercan'ı kimin kaçırdığı ve bulunup bulunmadığı yeni bölümde ortaya çıkacak. İzleyiciler ise Mercan'ı kaçıranın Dilek ve kardeşi olduğunu iddia etti. İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar;

''Eren bu kadar üzgün. Mutlaka dileğin parmağı var. Çünkü bu haberi böyle söylemez sevinçten havalara uçardı. Bir saç telinden havalara uçan bulununca bu kadar üzgün olması normal değil.''

''Kesinlikle Dilek ve kardeşi kaçırdı Mercan'ı''