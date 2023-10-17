68. bölüm fragmanı: Yargı sağ gösterip sol vurdu! ’Mercan’ı bulduk’ Kimin kaçırdığı ortaya çıktı! Meğer iki kardeş...

Her pazar yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi son bölümüyle geçtiğimiz hafta sonu yayınlandı. Gözler bu kez 68. bölüme çevrildi. İşte 68. bölüm fragmanı...
Her pazar yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi son bölümüyle geçtiğimiz hafta sonu yayınlandı. Gözler bu kez 68. bölüme çevrildi. İşte 68. bölüm fragmanı...
YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kapıya bırakılan paket Ceylin'in, Mercan'ın yaşadığına dair yıllardır süren inancını perçinlemeye yeter de artar. Ancak, bu çocuk tişörtü beraberinde pek çok soru taşımaktadır. Ilgaz ve Ceylin bu soruların peşinden giderken çözüme ulaşmak yerine önce yeni fark ettikleri şüphelilerle karşı karşıya kalırlar.
Herkes her şeyin üzerinden bir kez daha geçmek, ucunu yakaladıkları ipin sonuna kadar gelip Mercan'ı bulmak için çabalar. Merdan, Macit'le olan dostluğunda yeni bir aşama kaydederken, Yekta ise hiç bulaşmak istemeyeceği bir karanlığa sırf Ceylin'e yardım etmek için gözünü karartıp dalmaya hazırdır. Ilgaz ve Ceylin fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp tekrardan bir aileymişçesine, her bir bilgi kırıntısının peşine düşmek zorundadır. Başta onlar olmak üzere herkesin çabası karşılık bulur; günün sonunda bunca zamandır aslında diplerinde olan ama görmedikleri gerçeğin arkasından gidecek ve ikisi de dumura uğrayacaktır.
YARGI 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yargı dizisinin 68. bölümü 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken fragman geldi. 68. bölüm fragmanına göre Mercan bulundu. Fragmanın son sahnesinde 'Sanırım Mercan'ı bulduk' sözleri dikkat çekti. Ancak izleyiciler fragmanın şaşırtmacalı olabileceğini dile getirdi.
Mercan'ı kimin kaçırdığı ve bulunup bulunmadığı yeni bölümde ortaya çıkacak. İzleyiciler ise Mercan'ı kaçıranın Dilek ve kardeşi olduğunu iddia etti. İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar;
''Eren bu kadar üzgün. Mutlaka dileğin parmağı var. Çünkü bu haberi böyle söylemez sevinçten havalara uçardı. Bir saç telinden havalara uçan bulununca bu kadar üzgün olması normal değil.''
''Kesinlikle Dilek ve kardeşi kaçırdı Mercan'ı''