60 günde 21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek zayıflama yöntemini açıkladı!! "Her gün bir buçuk..."

Feyza Civelek , geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan ve sevilen bir oyuncu olarak özellikle "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla büyük ilgi çekti. Sevilen oyuncunun geçtiğimiz senelerdeki kilo kaybı, sosyal medyada ve basında büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun bu başarısının ardındaki sır merak konusu oldu. İşte Feyza Civelek'in 21 kilo verme sırrı...

2 AYDA 21 KİLO VERDİ!

Feyza Civelek, zayıflama sürecindeki başarısını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle elde ettiğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 78 kilodan 58 kiloya kadar düşen Civelek 2020 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı;

"Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor çünkü sadece spor yapmak ya da sadece beslenmeyle olmuyor."