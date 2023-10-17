110. bölüm 2. fragman: Gönül Dağı’nda Taner terk edilmelere doyamadı! Dilek’in yüzüğü başına bela oldu! ’Mümkün değil’

Gönül Dağı 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Selma Öğretmen ve Taner'in diyaloğu damga vurdu. Dilek'in ölümünün ardından uzun süre kendine gelemeyen Taner bu kez de Selma Öğretmen için ağlyor. İşte yeni bölümden detaylar...

SELMA ÖĞRETMEN 'MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ TRT 1 ekranlarında her Cumartesi yeni bölümüyle yayınlanan dizi Gönül Dağı, yayınlanan son fragmanıyla da olay oldu. Fragmanda; Taner ve Selma'nın sınıfta yan yana oturduğu ve uzun zaman sonra yüzleştiği görüldü. Dilek'ten kalan yüzüğünü çıkarmayan Taner, Selma'nın sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.