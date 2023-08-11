Yalı Çapkını’nda ayrılık sayısı 4’e çıktı! Seyirci giden ismi duyunca düğün bayram etti

Yalı Çapkını izleyicileri soluksuz bir maceraya sürüklemeye devam ediyor. Hikayenin dokusu içinde gelişen olaylar kulislerde dolaşan sürpriz iddialar dizinin takipçilerini şaşırtıyor. Geçtiğimiz sezonun finalinde Fuat Korhan karakterini ustalıkla canlandıran Doğukan Polat'ın vedası tüm izleyicileri derinden etkiledi. Korhan ailesinin beklenmedik kaybı ve yaşanan acı seyircilerin duygularını en derin noktalarından sarsarak unutulmaz anlar yaşattı. Ancak dizideki sürprizler bitmek bilmiyor. Diziye son olarak bir güzel oyuncu daha veda etti.