Dönence dizisi hakkında flaş karar! Çekimlere 1 hafta ara verilmişti! Sette çıkan kavgada son durum belli oldu! Sümeyye Aydoğan...

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Nazlı Çetin ve Atakan Hoşgören'in yer aldığı Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Didem İnselel, Alara Bozbey, Ogün Kaptanoğlu, Şebnem Doğruer gibi ünlü isimler de yer alıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü bir önceki gün yayınlanmamıştı. Yeni gelişmeler bugün yaşandı. Peki neler oldu? İşte yanıtı...
Başarılı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla salı akşamları ekrana gelen Dönence dizisi yeni bölüm bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor.
Çekimlerine bir hafta ara verilen gençlik dizisi sete çıktı.
Dönence dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile NazlıÇetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuştu.
Yeni bölüm fotoğraflarının basınla paylaşıldığı dizinin oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin'in arasındaki krizin çözüldüğü öğrenildi.