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Dönence dizisi hakkında flaş karar! Çekimlere 1 hafta ara verilmişti! Sette çıkan kavgada son durum belli oldu! Sümeyye Aydoğan...

Dönence dizisinin setinde oyunculardan Sümeyye Aydoğan ile Nazlı Çetin arasında çıkan tartışma son buldu ve olay tatlıya bağlandı. Dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmişti. Peki Dönence dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 14:20 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 14:20
Dönence dizisi hakkında flaş karar! Çekimlere 1 hafta ara verilmişti! Sette çıkan kavgada son durum belli oldu! Sümeyye Aydoğan...

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Nazlı Çetin ve Atakan Hoşgören'in yer aldığı Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Didem İnselel, Alara Bozbey, Ogün Kaptanoğlu, Şebnem Doğruer gibi ünlü isimler de yer alıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü bir önceki gün yayınlanmamıştı. Yeni gelişmeler bugün yaşandı. Peki neler oldu? İşte yanıtı...

Başarılı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla salı akşamları ekrana gelen Dönence dizisi yeni bölüm bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 15 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor.

Çekimlerine bir hafta ara verilen gençlik dizisi sete çıktı.

Dönence dizisinin setinde geçen hafta genç oyuncular Sümeyye Aydoğan ile NazlıÇetin arasında yaşanan kavga gerginliğe neden olmuştu.

Yeni bölüm fotoğraflarının basınla paylaşıldığı dizinin oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Nazlı Çetin'in arasındaki krizin çözüldüğü öğrenildi.

Ardından da senaryoyla ilgili sorunları çözmek dizinin setine bir hafta ara verilmiş, bu nedenle bu hafta yeni bölüm ekrana gelmemişti.


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