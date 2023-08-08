Yalı Çapkını’ndaki bu vedaya mendil dayanmaz! 3 oyuncuya birden bay bay dediler

Yalı Çapkını dizisinin tüm heyecanı ve duygusallığı son bölümlerde yaşanan şok ayrılıklarla birlikte doruk noktasına ulaştı. Ünlü oyuncu Doğukan Polat'ın canlandırdığı Fuat Korhan karakterinin beklenmedik bir şekilde sezon finali öncesinde diziden ayrılması izleyicileri derinden etkileyen anlar yaşattı. Fuat Korhan'ın trajik ölüm sahnesi seyircileri büyük bir şaşkınlığa sürükledi ve Korhan ailesini adeta yıkıma uğrattı. Bu dramatik ayrılık ekrandaki duygusal yüksek gerilimi doruklara taşıdı. Bu kez iki önemli karakterin diziden ayrılacağı yönündeki haberler seyircileri büyük bir merak içine sürükledi.