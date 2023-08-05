Yalı Çapkını’nda bardağı taşıracak 3 ayrılık kararı! Başrol oyuncusu sonunda değişti

Yalı Çapkını dizisinin son bölümlerinde yaşanan şok ayrılık büyük bir şoka neden oldu. Başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın canlandırdığı Fuat Korhan karakterinin sezon finali öncesinde diziden ayrılması izleyicileri derinden etkiledi. Fuat Korhan'ın ölüm sahnesi izleyicileri büyük bir şaşkınlığa sürükledi ve Korhan ailesini de adeta yıkıma uğrattı. Doğukan Polat'ın ayrılığı ile birlikte diziden başka bir karakterin daha ayrılacağı iddiaları izleyicileri şoke etti. Öte yandan dizide yeni sezon öncesi 2 ayrılık daha yaşandı.