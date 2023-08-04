Yalı Çapkını’nın fitne fücuruydu! Diziden ayrılacak derken o projeyle ortaya çıktı! Seyran göbek atacak! Meğer...

YALI ÇAPKINI'NIN YILDIZINDAN YENİ PROJE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Buçe Buse Kahraman dizi çekimlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen "Acı Kahve" filminde Nazan Kesal, Şerif Erol, Reha Özcan, Benian Dönmez ve genç kuşağın yetenekli isimlerinden Name Önal ile Atay Yıldız'la kamera karşısına geçmişti.

Ünlü oyuncu şimdi de CemKaracanın Gözyaşları filmiyle el sıkıştı. Buçe Buse Kahraman, Yüksel Aksu'nun yöneteceği merakla beklenen filmde Cem Karaca'nın dördüncü evliliğini de yaptığı ilk eşi Semra Özgür'e hayat verecek.