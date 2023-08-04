Yalı Çapkını’nın fitne fücuruydu! Diziden ayrılacak derken o projeyle ortaya çıktı! Seyran göbek atacak! Meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla merakla bekleniyor. Dizi hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken Buçe Buse Kahraman ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla merakla bekleniyor. Dizi hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken Buçe Buse Kahraman ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
YALI ÇAPKINI'NIN YILDIZINDAN YENİ PROJE
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Buçe Buse Kahraman dizi çekimlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen "Acı Kahve" filminde Nazan Kesal, Şerif Erol, Reha Özcan, Benian Dönmez ve genç kuşağın yetenekli isimlerinden Name Önal ile Atay Yıldız'la kamera karşısına geçmişti.
Ünlü oyuncu şimdi de CemKaracanın Gözyaşları filmiyle el sıkıştı. Buçe Buse Kahraman, Yüksel Aksu'nun yöneteceği merakla beklenen filmde Cem Karaca'nın dördüncü evliliğini de yaptığı ilk eşi Semra Özgür'e hayat verecek.
YALI ÇAPKINI PELİN DİZİDEN AYRILACAK MI?
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizide Ferit'in eski sevgilisi Pelin'e hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi.
Ancak Buçe Buse Kahraman uzun süre daha Yalı Çapkını'nın kadrosunda yer alacağı düşünülüyor.
Sosyal medyada konuşulan iddialara göre; Ferit, Pelin'i hayatında tutmaya devam edecek.