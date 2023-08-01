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Gönül Dağı yeni sezon tarihi 2023! Gönül Dağı başladı mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon Gönül Dağı FRAGMANI ve oyuncuları!

Başrollerini Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı Gönül Dağı'nın yeni sezon tarihi merak ediliyor. 24 Haziran tarihinde sezon final yapan dizinin sezon finalinde Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfetmişti. Peki Yeni sezon Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 21:59 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 21:59
Gönül Dağı yeni sezon tarihi 2023! Gönül Dağı başladı mı, ne zaman başlayacak? Yeni sezon Gönül Dağı FRAGMANI ve oyuncuları!

103. bölümü ile sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında 3 sezondur devam eden hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosu ile sık sık gündeme geliyor. Peki Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlaması bekleniyor. Ancak net tarih henüz verilmedi. 104. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ KONUSU

Taner, Selma'nın içindeki aşkı keşfeder. Ramazan ile araları bozulur. Amcaoğulları nasıl barışacaklarını düşünürler. Dişçi Musa ve Azize, aile arasında bir nikah töreni yapmaya karar verirler. Nikah sırasında beklenmedik olaylar yaşanır.

Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.

Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmaktadır ve doğum sırasında beklenmedik olaylar yaşanır. Taner ve Selma, aradan geçen sürenin ardından duygularını ilk kez konuşmaya karar verirler. İkili, ne karar vereceklerini belirlemek için önemli bir adım atarlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Hazal Çağlar

Nazlı Pınar Kaya

Ferdi Sancar

Ecem Özkaya


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