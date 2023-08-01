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12 ayda 25 kilo garantili Bergüzar Korel diyeti! Tek bir formülle tığ gibi kaldı! İşte süratle 38 bedene düşme sırrı...

40 yaşındaki oyuncu Bergüzar Kore bakın geçmiş yıllarda nasıl çatır çatır kilo vermiş! Geçmişten günümüze ünlülerin nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fit olmak için spora başlayan, diyet yapanlar ünlülerin nasıl kilo verdiğini araştırmaya başladı. Bu noktada özellikle güzel oyuncu Bergüzar Korel'in sırrı gündeme geldi. İşte 12 ayda 25 kilo garantili Bergüzar Korel diyeti! Tek bir formülle tığ gibi kaldı!

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 22:26 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 22:26
12 ayda 25 kilo garantili Bergüzar Korel diyeti! Tek bir formülle tığ gibi kaldı! İşte süratle 38 bedene düşme sırrı...

Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı bakın neymiş! 3 çocuk sahibi ünlü oyuncu Bergüzar Korel tam 1 yılda 25 kilo vermiş! Korel geçtiğimiz aylarda sosyal medyada son halini paylaşarak "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düştü. İşte İşte süratle 38 bedene düşmenin yolu...

Hamilelik sürecinde bir hayli kilo almasıyla gündeme gelen Bergüzar Korel'in o döneme ilişkin fotoğrafları çok konuşulmuştu.

İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel, sosyal medya hesabında önce/sonra fotoğrafını paylaşmıştı.

Oyuncu, paylaşımına "Bir yıl... -25 kilo... Üç çocuk... 40 yaş..." notunu düşmüştü.

Önceki fotoğrafı ile şu anki hali arasında 25 kilo olduğunu paylaşan Korel, yeni imajını hayranlarıyla paylaşmıştı.

Üç çocuk annesi olan Korel'in paylaşımının altına "Kim der ki üç çocuk annesi" gibi yorumlar gelmişti.

BERGÜZAR KOREL - ALKALİ DİYETİ

Bergüzar Korel'in düzgün fiziğinin sırrı ortaya çıktı.

Korel'in bir dönem Alkali diyeti yaptığı söylendi. Peki Alkali diyeti nedir?

Alkali beslenme, pH seviyesi dengesinin ve sağlığın bozulmasına yol açabilen kırmızı et gibi asitli gıdalar yerine alkali yönden zengin besinlerin tüketilmesini destekleyen beslenme biçimidir.

pH değeri, vücutta bulunan alkali seviyesine göre 0-14 arasında değişir. Asidik maddeler 0-7, alkali maddeler ise 7-14 arasında değerlere sahiptir.

Yüksek derecede alkali olan kalsiyumun pH'ı yaklaşık 10'dur. Daha az alkali olan kanda ise pH'ın 7,35-7,45 arasında olması gerekir. Tükürük ve idrar gibi değişiklik gösteren pH değeri dışında bu değer, tüketilen gıdalar nedeniyle çok fazla değişmez.

ALKALİ BESLENME İÇİN UYGUN BESİNLER NELERDİR?

Yiyecekler asidik, nötr ve alkali olmak üzere üç grupta kategorize edilir. Alkali besinler de kendi içinde az alkali, orta alkali ve yüksek alkali olmak üzere farklı şekilde sınıflandırılır.

Avokado, limon gibi gıdalar yüksek alkali oranına sahipken armut, nektarin gibi meyveler az alkalidir. Alkali beslenme planı için kişiler bu oranlara da dikkat edebilir.


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