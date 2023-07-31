Esra Erol’da ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı ve Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da yeni sezon tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı ve Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da yeni sezon tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı ve Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol Yeni Sezon için geri sayım başladı. Programın sıkı takipçileri Esra Erol yayın tarihi hakkında araştırmalara devam ederken, programın yeni sezon tarihi açıklandı.
ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Esra Erol'un yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN 2023?
Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı. Bu yıl henüz tarih belli olmasa bile sezonun ağustos sonu eylül başı olması bekleniyor.
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi.
Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.