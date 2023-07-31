Dolunayın burçlara etkisi neler? 1 Ağustos 2023 Dolunayı Kova, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Zenginlik, aşk, para...

1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 23 Ağustos'ta Merkür, Başak'ta geri hareketine başlarken 28'sine kadar Mars da Başak'ta ilerleyecek. Sinir ve sindirim sisteminiz hassaslaşabilir. 14 Eylül'e kadar sağlık gezegeniniz geri hareketine devam ediyor. Mide ve bağırsak sorunlarınızı dikkate alın. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı; uykunuza dikkat etmeli ve geceleri erken yatmalısınız. Detoks rejimleri size iyi gelecektir.

Ağustos ayı boyunca Venüs retro durumunda. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Fakat sonu gelmeyecek...

Astrolojiyi yakından takip edenler tarafından 1 Ağustos dolunayının etkileri merak ediliyor. Peki, 1 Ağustos 2023 Dolunayı Kova, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Boğa Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu

Ağustosta kozmik etkilerle, dostluklar ve iş anlaşmaları ön plana çıkabilir. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bireyselliğiniz ikinci planda kalırken, sosyal çalışmalara yöneleceksiniz.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar belki de yaşantınızın yanlış bölümleridir ve çıkarılması gerekiyordur. Ağustosta Venüs retrosu var. Görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

28 Ağustos'ta Mars, Terazi burcuna geçiyor. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Ağustosta çok çalışmaktan dolayı yorulabilir, içsel yıpranmadan dolayı sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Venüs retro yapıyor. Bu yüzden gereksiz çabalardan kaçınarak, enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalışın. Katıldığınız grup toplantılarında yemeklere dikkat edin. Yine tansiyon problemleri olanların, genel bir kontrolden geçmeleri yerinde olacaktır.

İkizler Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu

Ağustosta, birlikte olduğunuz kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz. Satürn, kariyer evinizde. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Satürn artık sizi daha bilinçli düşünmeye zorluyor. Şimdi geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz.

Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. Ağustosta, evinize kapanmayın. Düşüncelerini sizden gizleyen birinin aşk seremonisine hazırlıklı olun. Venüs retro durumunda. Sizi hayretler içinde bırakacak duygular söz konusu. Nostaljik hisler içinde olacaksınız. Dostlarınızla birlikte eski günlerinizi konuşabilirsiniz.

Hele doğum gününüze yakın bir tarihse, sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Kendinizi bu kadar beğenmeniz nedeniyle, çevrenize "çokbilmiş" bir imaj sergileyeceksiniz. Ağustos ayında durumunuz oldukça iyi olacak. Bu dönem, ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Spor yapıyorsanız ağır kaldırmayın. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve dinlenmeye özen gösterin. Fazla çalışarak vücudunuzu yormayın.