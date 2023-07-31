Dolunayın burçlara etkisi neler? 1 Ağustos 2023 Dolunayı Kova, Akrep, Yengeç, Yay, Aslan, Boğa, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Zenginlik, aşk, para...

Terazi Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta ortaklık içindeyseniz, yalnız kalmak istemeyecek ve idealist, yönetici ruhu taşıyan kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Ayrıca haksızlıklar karşısında tepkilerinizi ortaya koyacaksınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilir veya sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilirsiniz.
Ağustosta, ciddi ilişkiler peşindesiniz. Görüştüğünüz kişilerin farklı ve üst boyutta olmasına dikkat ediyorsunuz. Şimdiye kadar düşünmediğiniz konularla aklınız karışabilir. Sizden yaşça büyük kişilerle diyaloglarınız artacaktır. Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Arkadaşlarınızla güçlü bir duygu birliğini paylaşarak, bazı anları daha derinden yaşayacaksınız.
İlişkilerinizi zorluklar içinde yaşıyorsunuz. Fakat, artık problem yaratan konuları çözmeniz gerekiyor. Bu nedenle, sorunların üstüne giderken, sabırlı ve mantıklı taraflarınızı ön plana çıkarmalısınız. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. Ay boyunca Venüs retro yapmaya devam ediyor. 23 Ağustos'ta Merkür de retroya başlıyor. Sağlık konusunda abartılı davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız, bu dönem sağlığınızı da korumuş olursunuz.
Akrep Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta, çevrenizde karşılaşacağınız olumsuz davranışlardan, psikolojik olarak etkilenseniz bile gerçek anlamda gücünüzü kaybetmeyeceksiniz. Ayın ilk haftası, düşüncelerinizi sezgilerinizle birleştirerek, ideallerinizi gerçekleştirme yolunda adımlar atacaksınız. Karşı görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde tepkili olacaksınız. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanızı da sağlıyor. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Venüs, ay boyunca Aslan burcunda retroya devam ediyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. 28 Ağustos'ta Mars, Terazi burcuna geçiyor.
Öfkelerinize hakim olduğunuz sürece sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Baş, boğaz bölgeniz ve boynunuza dikkat etmelisiniz. Ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Düzenli spor yapın, uykunuza dikkat edin ve özellikle dinlenmeye zaman ayırın. Fazla çalışarak vücudunuzu zorlamayın.
Yay Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta planladığınız işlerde gerekli sonucu almak için kişiselliğinizi güçlü bir şekilde kullanmanızı ve aldığınız kararlardan dönmemenizi öneriyoruz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir.
Ağustosta Venüs retrosundan dolayı özel ilişkiler konusunda çok dikkatli olmalı; tedbiri elden bırakmamalısınız. Enerjinizin yoğun olması, duygusal sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Kendinizi huzurlu hissetmeniz konusunda gerekli şartları kendiniz sağlamalısınız. Partnerinizle ilgili sorunlarınızı gözünüzde fazla büyütmemelisiniz. Duygusal coşkularınız size hata yaptırabilir. Sizin yapmanız gereken tek şey, süreçlerin gelişimi ve varılan sonuçları "neden-niçin" çerçevesinde ele alarak; hatalarınızdan ders çıkarmanız ve çevrenizdeki pozitif etkilerin keyfini çıkarmak olmalıdır.
Ağustos ayında Venüs, Aslan burcunda geri gidiyor. 1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Fakat sağlığınız size problem yaratmayacaktır. Duygusal yoğunluğunuz fazla olacaktır. İç dünyanıza yönelecek ve kendi sorunlarınızla baş başa kalmak isteyeceksiniz. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Düzenli beslenmeli ve uykunuza dikkat etmelisiniz. Ayrıca gıda zehirlenmelerine karşı tedbirinizi almalı, kaynağını bilmediğiniz, hijyenik olmayan gıdalardan uzak kalmalısınız.
Oğlak Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta ailenize ters gelen düşünceleriniz nedeniyle, kendinizi ifade etmekte güçlükler yaşayacaksınız. Venüs retro yapıyor. Daha dayanıklı ve çalışkan bir performans sergilemenize rağmen, duygularınızı ifade etmekte zorlanacaksınız. Özellikle ailenizin yaşlı erkekleri veya babanızla ilgili bazı sorunlar yaşarken, geleneksel davranışlar arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.
Çevrenizden yardım almak zorundasınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.
1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan burcunda doğuyor. Bu ay, Venüs, Aslan burcunda retro yapmaya devam ediyor. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz. Rutin kontrollerinizi yaptırmalı, spora daha fazla zaman ayırmalısınız. Satürn, geçen aydan retroda. Kemikleriniz için gerekli mineralleri almalı ve dişlerinizle ilgili sorunlarınızı çözmelisiniz. Özel zevklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız.
Kova Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta uzun süredir kendi kaynaklarınızı kullanarak, eksildiğinizi gördünüz. Artık servete adım adım yaklaşmanın planlarını yapmalısınız. Çabuk para kazanmanın hayalleri size bir şey kazandırmayacaktır. Maddi konularda uzun birikimlere ihtiyacınız var. Yapacağınız yatırımların size kazandırdığı paraları görmek sizi sevindirecektir.
Bu dönemde, duygusal dürtüleriniz oldukça yüksek seyrediyor. İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını kendi menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, kendinizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayarak; paylaşım yoluna gitmeyecek, kendi sınırlarınızı koruma içgüdüsü ile yaşayacaksınız. Bazılarına göre fazla bencillik ve bireysellik gibi algılanabilir fakat sizin bu dönemde başarılı olmanız için böyle bir davranış şekline ihtiyacınız var. Bu dönemde yeni bir aşk ilişkisine başlamamalısınız. Sonuç, genellikle yanlış bir karar ve ayrılıkla sonuçlanan birliktelik olabilir.
1 Ağustos'ta Dolunay, Kova burcunda gerçekleşiyor. Venüs, ay boyunca Aslan'da geri hareketini yapıyor. 16 Ağustos'ta Yeni Ay, Aslan'da doğuyor. Spor yapmalı ve uykunuzu almalısınız. Bileklerinize dikkat etmeli ve ağır kaldırmamalısınız. Ayaklarınız ve dolaşım sisteminizle ilgili problemler gündeme gelebilir. Eğer kendinizi yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız, güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır.
Balık Burcu - Ağustos 2023 Aylık Burç Yorumu
Ağustosta yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor; hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor, fakat zorlanıyorsunuz. İlgilendiğiniz konulara özen göstermeye devam etmelisiniz. İş birliğine girdiğiniz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek. Yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluluk üstleneceksiniz.
Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin; planlı bir şekilde davranmayı öğrenmelisiniz. Olaylara sakin bakmalısınız. Asla teslimiyetçi değilsiniz. Çevrenizi dinlemek size çok şey kazandıracak. 1 Ağustos'ta Dolunay, ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Bilinçaltınız muhteşem çalışıyor. Ayın büyük bir kısmı Güneş, sağlık evinizde ilerleyecek.
Duygularınızı baskı altında tutmamalı ve kendinizi yaşamın akışına bırakmalısınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin sorunlarını gözünüzde büyütmemelisiniz. 23 Ağustos'ta sağlık gezegeniniz Güneş, Başak burcunda ilerliyor. Ay boyunca Venüs, retro yapıyor. Hiçbir şeyi beğenmeyecek ve her şeyde bir kusur arayacaksınız. Yenilik istediğiniz konularda gerekli cesareti bulamayabilirsiniz.