20’lik çıtır yapan maske tarifi! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Seda Sayan hepsi kullanıyor! Sadece 15 günde...

A vitamini türevi olan retinol, en etkili yaşlanma karşıtı bileşenlerden biridir. Öyle ki bu bileşen vücutta kolajen üretimini artırıyor ve hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırıyor.

HYALURONİK ASİT

Hyaluronik asit, su molekülleri ile bağlandığı için hem yüz için eşsiz bir nemlendirici görevi görüyor hem de yaşlılık çizgisi ve kırışıklıkları ortadan kaldırıyor.

GLİKOLİK ASİT

Yüzde oluşan kırışıklıklardan kurtulmak için birçok ürün ve teknik bulunuyor. Fakat gerçekten sağlıklı bir cilde kavuşmak için kırışıklıklardan kurtulmak yeterli olmaz. Bu yüzden, ciltteki ölü derilerden de kurtulmak gerekiyor. Tam orada devreye glikolik asit giriyor. Ancak bu bileşen bilinçli olarak tüketilmeli. Aksi taktirde cildin tahriş olmasına neden olabilir.