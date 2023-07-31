20’lik çıtır yapan maske tarifi! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Seda Sayan hepsi kullanıyor! Sadece 15 günde...

Sağlıklı ve genç bir cilt için yaşlanmaya karşı savaşan birçok paha biçilmez bileşen bulunuyor. Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltmak için özellikle yaşlılık karşıtı cilt bileşenlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda doğru cilt maskeleri ile ciltteki kırışıklıkları minimuma indirmek mümkün. Peki cildin yıpranmasını önleyen, hücre döngüsünü hızlandıran ürünler...
GÜNEŞ KREMİ
Güneş kreminin faydalarını bilmeyen neredeyse kalmadı. Artık günümüzde ünlüler dahil herkes yaz kış güneş kremini kullanıyor. Yapılan araştırmalarda yüzdeki kırışıklıklar ve yaşlanma belirtilerinin en büyük nedenlerinin başında güneş olduğunu ortaya çıkmıştır.
Güneşteki UV ışınları kırışıklık, çizgi, sarkma, cilt dokusunda bozulma gibi sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden düzenli olarak güneş kremi kullanmak sağlıklı bir cildin vazgeçilmezi.
NİASİNAMİD
Niasinamid, ciltteki kırışıklıklar ve lekeleri gidermekte oldukça etkili bir bileşendir. Ayrıca yapılan araştırmalar niasinamidin nemlendirici gücünü de ortaya koymuştur. Fakat bu bileşen hassas ciltlerde kızarıklık ve tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden hassas cildi olanlar düşük oranlı niasinamid serumu kullanmaları tavsiye edilmektedir.