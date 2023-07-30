5 günde 4 kilo verdiren Barbie diyeti! Tek bir formülle ince belli oldu! İşte 50 kilolara düşme sırrı...

Barbie filmiyle çok konuşulan ünlü oyuncu Margot Robbie'nin diyet sırrı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmi, dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada pembe akımı başlatan filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin zayıf ve fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı. Peki Margot Robbie nasıl zayıfladı? İşte Diyetisyen Hatice Nur Ege'den Barbie diyeti...

TIĞ GİBİ İNCELTEN BARBİE DİYETİ Hollywood yıldızı Margot Robbie bakın nasıl fit hale gelmiş! 2021 yılında verdiği bir röportajında 'Barbie'nin filmine hazırlanırken formda olmasının sırlarını açıklayan Robbie günlük beslenmesinde ekmek ve tatlı olmadığını söyledi. Kahvaltıda genellikle yulaf lapası ve bağışıklığı artıran smoothie tükettiğini belirten Margot Robbie, "Normalde öğle yemeğinde tavuklu salata ve akşam yemeğinde tatlı patatesli ton balık yerim" dedi.