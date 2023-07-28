Yargı dizisinden üzen karar! Finaliyle ağlatmıştı! Yeni sezonu bekleniyordu ama...

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı dizisi 3. sezonuyla bekleniyor. Dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki dizi hakkında ortaya atılan flaş iddia hayranlarını üzdü.
YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yargı dizisinin yeni yayın dönemini bekleyen izleyiciler bu haberle yıkılacak. Dizi çekimlerinin başlaması Ağustos ayının sonları yerine Eylül ayının başlarını bulacağı iddia edildi. Dizinin çekimlerinin ertelendiği iddiası çok konuşulurken yeni sezon tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.
KAAN URGANCIOĞLU YARGI DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?
Öte yandan Yargı dizisinin hayranları, ayrıca Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu'nun yeni sezonda kadroda olup olmayacağını merakla bekliyorlardı. Ancak, edinilen bilgilere göre, Kaan Urgancıoğlu yeni sezonda da Ilgaz karakteriyle rol alacak.