Yargı dizisinden üzen karar! Finaliyle ağlatmıştı! Yeni sezonu bekleniyordu ama...

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisinin yeni yayın dönemini bekleyen izleyiciler bu haberle yıkılacak. Dizi çekimlerinin başlaması Ağustos ayının sonları yerine Eylül ayının başlarını bulacağı iddia edildi. Dizinin çekimlerinin ertelendiği iddiası çok konuşulurken yeni sezon tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.