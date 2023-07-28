Arka Sokaklar dizisinin kadrosu netleşti! Bomba transfer! Mesut Komiser’in yerine o oyuncu geldi!

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda kadroda kimlerin yer alacağı artık belli oldu. Öümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan ekibe genç bir oyuncu katıldı. Peki kim?
Arka Sokaklar dizisiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda kadroda kimlerin yer alacağı artık belli oldu. Öümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan ekibe genç bir oyuncu katıldı. Peki kim?
ARKA SOKAKLAR GERİ DÖNÜYOR
17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Arka Sokaklar uzun bir arada sonra ekranlara dönüyor. Dizinin 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Çekimlere yakında başlayacaklarını belirten usta oyuncu, başarının sırrının işi sevmek ve ciddiye almakla olduğunu söyledi:
"Önümüzdeki hafta başlayacağız çekimlere. Eski kadrodan ve ilave yeni isimler olacak. Ara verdikten sonra başka dizilerden teklif geliyordu o boşlukta, hatta birkaç sempatik senaryo vardı. O ara Kanal D, dizinin çekim hakkını Türker İnanoğlu'ndan aldığını iletti. Kanal D ile anlaştık.
Rahat çalışma şartları tanındı. Çaba sarf ediyoruz, işi ciddiye alıyoruz seviyoruz da. Seyirci tuttu yıllardır, güzel bir senaryo güzel bir konu. Herkes var işin içinde."
GENÇ OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU
Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Özgür Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Oğuz Peçe ve Perihan Ünlücan gibi ünlü isimlerle anlaşılan diziye çok yakışıklı genç bir komiser geliyor.
Ünlü oyuncu Hasan Denizyaran, fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Yakışıklı oyuncu diziye komiser Kadir Korkmaz rolüyle dahil olacak.