1 ayda 16 kilo verme garantili Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir formülle tığ gibi erdi! 76’dan 60’a düşme sırrı...

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, televizyon dizilerindeki rolleriyle dikkat çekerken, zayıflama sürecinde de disiplinli bir beslenme programı ve düzenli egzersizle kilo verdiğini açıkladı. Akkoyun, stresli zamanlarda bile yeme alışkanlıklarını kontrol etmeye özen göstererek kilo verme sürecini başarıyla yönetti.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, kilo verme sürecini anlatarak dikkat çekti. Akkoyun, 86 kilo olduğunu belirterek sadece 1 ay içinde tam 17 kilo verdiğini açıkladı.
Kilo verme sürecinde tek öğünle beslendiğini ve ekmeği hayatından çıkarttığını vurgulayan Akkoyun, başarılı olabilmek için inanmanın önemini altını çizdi. Ayrıca su tüketerek ve düzenli spor yaparak istenilen bedene ulaşmanın mümkün olduğunu da kanıtladı.