1 ayda 16 kilo verme garantili Açelya Akkoyun diyeti! Tek bir formülle tığ gibi erdi! 76’dan 60’a düşme sırrı...

Bu hızlı ve etkileyici kilo verme süreci sonrasında Açelya Akkoyun, adeta bambaşka bir görünüme kavuştu ve takipçilerinden tam not aldı. 1 ay gibi kısa bir sürede 17 kilo vermesi, zayıflamak isteyen birçok insanın da ilgisini çekti.

Akkoyun'un kilo verme sırrının ekmeği hayatından çıkarmak, düzenli spor yapmak ve su tüketmek olduğunu belirten haber, pek çok kişiye ilham verdi.

İnsanlar için kilo verme sürecinde önemli bir örnek olan ünlü oyuncu, sağlıklı ve disiplinli bir şekilde hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdi.