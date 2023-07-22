Alparslan Büyük Selçuklu'da finale 2 bölüm kala sürpriz transfer! Ayrılan karakteri geri getirdiler

Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 61. bölümüyle birlikte 2 sezonluk serüveni sona eriyor. Başrollerinde Barış Arduç'un yer aldığı Akli Film imzalı diziye konuk oyuncu olarak katılan güzel oyuncu hikayenin önemli karakterlerinden Evdokya'yı canlandıracak. Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Evdokya karakteriyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
SÜRPRİZ TRANSFER!
Ünlü oyuncu Hande Subaşı başarılı kariyerine tarihi dizilerle devam ediyor. Son olarak "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Aykız karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Subaşı yine tarihi bir konuyu ele alan bir yapımın kadrosuna dahil oldu.
Güzel oyuncu bu kez TRT 1'de yayınlanan "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde rol alacak.