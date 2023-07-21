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    • Magazin
    • 21.07.2023 16:39
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    • 21.07.2023 16:39
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    Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı: Yalıda çetrefil giderek harlanıyor! Seyran sevinçten dört dönecek

    Sevilen dizi yapımlarından biri olan Yalı Çapkını ilk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz sezona damga vuran olaylar ve duygusal anların ardından Yalı Çapkını dizisi yeni sezonunda da izleyicileri şaşırtacak. İzleyiciler Temmuz ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Yeni sezonun ne gibi sürprizlere sahne olacağı karakterlerin hayatlarında nasıl bir dönüm noktası yaşayacakları merakla bekleniyor.

    Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yalı Çapkını dizisi heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin 37. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin 2. sezonunda kadroya dikkat çeken isimlerin katılacağı ve hikayeye yeni detayların ekleneceği tahmin ediliyor. Yalı Çapkını'nın sadık hayranları sabırsızlıkla 37. bölümün yayınlanacağı günü bekliyor.

    YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Dizi severler Yalı Çapkını'nın 37. bölümünde yaşanacakları öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

    Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor.

        ORTALIĞI KARIŞTIRAN MEKTUP

        Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aradı. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrendi ve kahroldu.

        Seyran ise kendinde değildi. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduğunu gördü.

        Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te aldı ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluştu. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif etti.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı: Yalıda çetrefil giderek harlanıyor! Seyran sevinçten dört dönecek
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