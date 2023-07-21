Yalı Çapkını 37. bölüm fragmanı: Yalıda çetrefil giderek harlanıyor! Seyran sevinçten dört dönecek

Yalı Çapkını dizisi heyecan dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen dizinin 37. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin 2. sezonunda kadroya dikkat çeken isimlerin katılacağı ve hikayeye yeni detayların ekleneceği tahmin ediliyor. Yalı Çapkını'nın sadık hayranları sabırsızlıkla 37. bölümün yayınlanacağı günü bekliyor.
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Dizi severler Yalı Çapkını'nın 37. bölümünde yaşanacakları öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.
Yalı Çapkını'nın 2. sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor.