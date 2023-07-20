Ömer dizisindeki 4 ayrılık haberi diziye felaketi getirir! Apar topar biletlerini kestiler

Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Ömer dizisinde peş peşe vedalar yaşanıyor. Bilindiği üzere dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusu olmuştu. Öte yandan güzel oyuncu Simay Barlas'ın yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşmişti. Sette yapılan bir kutlama ile "Süreyya ev final karesi" notuyla sosyal medyada da duyuruldu.
Simay Barlas, Ömer dizisinden 21. bölümde ayrıldı. Ünlü oyuncu bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Barlas'ın ardından Süreyya'nın ailesini canlandıran Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak isimler arasında yer alıyor.