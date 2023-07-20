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    • Magazin
    • 20.07.2023 16:32
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    • 20.07.2023 16:32
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    Ömer dizisindeki 4 ayrılık haberi diziye felaketi getirir! Apar topar biletlerini kestiler

    Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi son dönemde kadrosunda önemli ayrılıklara sahne oldu. Ünlü oyuncu Simay Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin aradından Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da diziye veda edecek. Vedaların yaşanacağı ilerleyen bölümlerde izleyicilerin nasıl bir hikaye gelişimi ile karşılaşacakları ise merak konusu oldu. Şimdi gözler dizinin 2. sezonunun yayınlanacağı eylül ayına çevrildi.

    Ömer dizisinden 4 ayrılık haberi!

    Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Ömer dizisinde peş peşe vedalar yaşanıyor. Bilindiği üzere dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusu olmuştu. Öte yandan güzel oyuncu Simay Barlas'ın yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşmişti. Sette yapılan bir kutlama ile "Süreyya ev final karesi" notuyla sosyal medyada da duyuruldu.

    Simay Barlas, Ömer dizisinden 21. bölümde ayrıldı. Ünlü oyuncu bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı.

    Barlas'ın ardından Süreyya'nın ailesini canlandıran Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da kadrodan ayrılacak isimler arasında yer alıyor.

        Bu ayrılıkların dizinin ilerleyen bölümlerinde gerçekleşeceği ise gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

        Ömer dizisinin kadrosunda yaşanan ayrılıklar dizinin geleceği ve hikaye akışı üzerinde de değişikliklere neden olacak.

        Bu ayrılıklarla birlikte diziye yeni karakterlerin katılması ve hikayenin yeni bir yöne evrilmesi bekleniyor.
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            Haberler Magazin Ömer dizisindeki 4 ayrılık haberi diziye felaketi getirir! Apar topar biletlerini kestiler
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