Yalı Çapkını kadrosunda sürpriz değişiklik! 2. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz

Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde yaşanan şok bir ayrılık dizi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Fuat Korhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın sezon finali öncesinde diziden ayrılması izleyicileri derinden etkiledi. Ölüm sahnesiyle izleyicileri şaşırtan ayrılık, Korhan ailesini de adeta yıkıma sürükledi. Öte yandan diziden bir ismin daha ayrılacağı iddiaları izleyiciyi şoke etti. Seyirciler şimdi büyük bir heyecanla yeni sezonu bekliyor.