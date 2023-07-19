Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.07.2023 10:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2023 10:30
    ABONE OL

    Yalı Çapkını kadrosunda sürpriz değişiklik! 2. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz

    Yalı Çapkını dizisi son zamanlarda dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Kulislerde dolaşan iddialar ve spekülasyonlar dizinin seyircilerini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin geçtiğimiz sezon finaline doğru Doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Korhan karakterinin diziye veda etmesi izleyicileri şok etmişti. Korhan ailesinin bu ani ve beklenmedik kaybı karşısında yaşadığı acı ve yıkım dizinin izleyicilerini derinden etkilemişti. Ancak son günlerde kulaktan kulağa dolaşan yeni bir iddia dizi severleri şaşırttı. Bu kez de bir başka önemli karakterin diziden ayrılacağına dair haberler yayılmaya başladı.

    Yalı Çapkını kadrosunda sürpriz değişiklik!

    Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde yaşanan şok bir ayrılık dizi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Fuat Korhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın sezon finali öncesinde diziden ayrılması izleyicileri derinden etkiledi. Ölüm sahnesiyle izleyicileri şaşırtan ayrılık, Korhan ailesini de adeta yıkıma sürükledi. Öte yandan diziden bir ismin daha ayrılacağı iddiaları izleyiciyi şoke etti. Seyirciler şimdi büyük bir heyecanla yeni sezonu bekliyor.

    ACI VEDA!

    Fuat Korhan'ın ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi, Korhan ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.

    SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

    Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı.

        Bilindiği üzere Beril Pozam diziye başarılı performansıyla hayat verdiği baş karakter Suna rolüyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

        Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın ayrılacağının iddia edilmesiyle birlikte diziye kimin katılacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi.

        "Yalı Çapkını" dizisi ilk sezonunun sonuna doğru yaşanan ayrılıklarla birlikte yeni bir döneme adım atacak gibi görünüyor.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İfşa olan toplantı ilk değil!
            Haberler Magazin Yalı Çapkını kadrosunda sürpriz değişiklik! 2. sezonda bu isimleri göremeyeceksiniz
                loading
                SON DAKİKA