Ben Bu Cihana Sığmazam'dan gelen yeni müjde diziyi uçuşa geçirir! Aylardır beklenen karakterleri getiriyorlar

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 2. sezonunda diziye yeni karakterler katılacak ve hikayesi yenilenerek izleyicilerin karşısına çıkacak. Diziye yeni katılacak karakterler ve hikayenin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonu için yapılan hazırlıklar dizi severlerin heyecanını artırıyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler diziyi takip etmeye devam edecek.