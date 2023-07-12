Teşkilat dizisinde kantarın topuzunu kaçıracak ayrılık! 1, 2 derken tam 3 veda birden yaşandı

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın dördüncü sezonunda bir karakterin diziden ayrılacağı ortaya çıktı. Halit Başkan rolündeki Turgut Tunçalp diziye veda ediyor. Tunçalp'in gizemli ayrılığının nedeni ortaya çıktı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Teşkilat dizisinden ayrıldığını duyurdu. Turgut Tunçalp'in farklı rollerde yer almak ve yeni projelerde çalışmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı gönderide "Sevgili Teşkilat ailesi, başta yapımcımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar olmak üzere yayıncı kuruluşumuz TRT 1'e, tüm çalışma arkadaşlarıma ve ekibe, bu muhteşem deneyim ve bana kattıkları için teşekkür ederim.
Tims&B ailesiyle yollarımızın kesilip tekrar kesişmesini dilerim. Yeni projelerde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.