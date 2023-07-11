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    • Magazin
    • 11.07.2023 13:01
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    • 11.07.2023 13:01
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    Yalı Çapkını'nda şalterleri attıracak ayrılık kararı! Vedanın ilk sinyallerini verdiler

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinden bir ismin ayrılacağına dair iddialar dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Son zamanlarda diziye dair birçok spekülasyon dolaşırken kulislerde kulaktan kulağa dolaşan iddialar dizi severleri şaşırttı. Bilindiği üzere Doğukan Polat tarafından canlandırılan Fuat Korhan karakterinin sezon finali öncesinde diziye veda etmesi herkesi şok etmişti. Korhan ailesi bu ölüm karşısında adeta yıkılmıştı.

    Yalı Çapkını’nda bomba ayrılık iddiası!

    Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde yaşanan şok bir ayrılık, dizi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Fuat Korhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın sezon finali öncesinde diziden ayrılması, izleyicileri derinden etkiledi. Ölüm sahnesiyle izleyicileri şaşırtan ayrılık, Korhan ailesini de adeta yıkıma sürükledi. Öte yandan diziden bir ismin daha ayrılacağı iddiaları izleyiciyi şoke etti.

    ACI VEDA!

    Fuat Korhan'ın ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi, Korhan ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.

    SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI

    Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı.

        Bilindiği üzere Beril Pozam diziye başarılı performansıyla hayat verdiği baş karakter Suna rolüyle büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

        Suna karakterine hayat veren Beril Pozam'ın ayrılacağının iddia edilmesiyle birlikte diziye kimin katılacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merak konusu haline geldi.

        "Yalı Çapkını" dizisi ilk sezonunun sonuna doğru yaşanan ayrılıklarla birlikte yeni bir döneme adım atacak gibi görünüyor.
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            Haberler Magazin Yalı Çapkını'nda şalterleri attıracak ayrılık kararı! Vedanın ilk sinyallerini verdiler
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