Yalı Çapkını'nda şalterleri attıracak ayrılık kararı! Vedanın ilk sinyallerini verdiler

Yalı Çapkını'nın son bölümlerinde yaşanan şok bir ayrılık, dizi severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Fuat Korhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Doğukan Polat'ın sezon finali öncesinde diziden ayrılması, izleyicileri derinden etkiledi. Ölüm sahnesiyle izleyicileri şaşırtan ayrılık, Korhan ailesini de adeta yıkıma sürükledi. Öte yandan diziden bir ismin daha ayrılacağı iddiaları izleyiciyi şoke etti.
ACI VEDA!
Fuat Korhan'ın ölüm sahnesiyle diziye veda etmesi, Korhan ailesini büyük bir üzüntüye boğdu.
SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI
Öte yandan ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkması beklenen Yalı Çapkını'nda sürpriz bir ayrılık yaşanacağının konuşulması herkesi şaşırttı.