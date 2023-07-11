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    • Magazin
    • 11.07.2023 10:27
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    • 11.07.2023 10:27
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    EDHO'nun yıldızına talih kuşu kondu! Yeni dizisiyle ortalığın tozunu atacak

    Kenan Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fahri karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu kez Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen bir projede izleyici karşısına çıkacak. TRT'de yayınlanacak dizi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adını taşıyacak. Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla dizinin yayınlanacağı günü bekliyor.

    EDHO’dan ayrılan ismi ekranlarda görmeye hazır olun!

    Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey Çoban karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının ardından yeni bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Gelen son bilgilere göre, Kenan Çoban TRT için hazırlanan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide önemli bir rol üstlenecek.

    KARARINI VERDİ

    Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının hemen ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

    Teşkilat-ı Mahsusa Trablus 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus bölgesinde geçen ve tarihsel olaylardan esinlenen bir hikayeyi anlatacak.

        Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor.

        Kenan Çoban'ın Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisiyle geri dönmesi hayranlarında büyük bir heyecana neden oldu.

        Abdülhey karakteriyle tanınan ve sevilen oyuncunun yeni projede nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

            KENAN ÇOBAN KİMDİR?

            Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi'ndeki Abdülhey rolüyle adını duyurdu. 2015-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı.
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            Türk Telekom
            Haberler Magazin EDHO'nun yıldızına talih kuşu kondu! Yeni dizisiyle ortalığın tozunu atacak
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