Yeni Aşk-ı Memnu'da sürpriz başrol değişikliği! Herkes onu beklerken ters köşe yaptılar

Aşk-ı Memnu bu kez sinema perdesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in unutulmaz performanslarıyla izleyiciler tarafından heyecanla izlenmişti. Yapımcılar Aşk-ı Memnu'nun film versiyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Bihter karakterini üstlenecek olan isim Farah Zeynep Abdullah olarak açıklandı. Abdullah'ın Bihter rolü ise tartışmalara neden oldu. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören izleyiciler şaştı kaldı. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.
SÜRPRİZ BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ
Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Filmde bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olması şaşkınlık yarattı.