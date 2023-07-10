Üç Kız Kardeş dizisinde ses getirecek ayrılık iddiası! En sevilen isme kıyacaklar

TÜM AİLEYİ ETKİLEYECEK GELİŞME

Dönüş geçmişiyle kavuşmak için çok istekli olsa da beklediği kucak ona kolayca açılmaz. Ancak Dönüş kararlı davranır, tüm sonuçlarına rağmen çıktığı yoldan vazgeçmeyecektir. Diğer yandan yazdığı kitabın etkileri, tüm aileye sirayet eder.