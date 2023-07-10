Üç Kız Kardeş dizisinde ses getirecek ayrılık iddiası! En sevilen isme kıyacaklar

Üç Kız Kardeş dizisi ekranların ilgiyle takip edilen birisi. Son günlerde dizinin ikinci sezonunda bazı karakterlerin projeden ayrılacağına ilişkin iddialar seyircileri üzdü. İddialara göre başrol oyuncusu gidiyor. Yerine ise bomba bir isim geliyor. Üçüncü sezon hazırlıklarının sürdüğü diziyle ilgili detaylar yakında netlik kazanması bekleniyor. Yeni sezonda merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.
FLAŞ İDDİA!
Son kulis söylentilerine göre dizinin başrol oyuncusu Özgü Kaya'nın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Ancak yapımcı şirket ve oyunculardan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu iddiaların doğruluğu net bir şekilde bilinmiyor.