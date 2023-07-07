Ömer dizisinde yürekleri yangın yerine çevirecek ayrılıklar! 4 oyuncunun birden biletini kestiler

Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan Ömer dizisinde peş peşe vedalar yaşanıyor. Bilindiği üzere dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas'ın hikayesinin Gamze (Gökçe Bahadır) ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) evliliğinin ardından nasıl bir yöne evrileceği merak konusu olmuştu. Öte yandan güzel oyuncu Simay Barlas'ın yeni sezon öncesi diziden ayrılacağı kesinleşmişti. Sette yapılan bir kutlama ile "Süreyya ev final karesi" notuyla sosyal medyada da duyuruldu.