Kurtlar Vadisi'nin yıldızını özleyenlere müjdeli haber verildi! 3 başrolünden birisini geri getiriyorlar

Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey Çoban karakteriyle izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterine hayat veren ünlü oyuncu, bu kez Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen bir projede izleyici karşısına çıkacak. TRT'de yayınlanacak dizi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adını taşıyacak.