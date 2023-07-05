Gönül Dağı'nda yürekleri parça pinçik edecek ayrılık kararı! Biletini çat diye kesip gönderecekler

Gönül Dağı adlı dizinin sadık hayranları yeni sezonu bekliyor. Dizinin 104. bölümü için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Berk Atan, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu, Erdal Cindoruk, Ali Düşenkalkar ve Melis Sevinç gibi isimler yer alıyor. Diziyle ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu. İddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek.