Gelsin Hayat Bildiği Gibi macerası biten Devrim Özkan'dan sürpriz proje! Bambaşka bir rolle dönüyor

Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban'ın canlandırdığı Sadi karakterinin eşi Songül'ü başarıyla canlandıran Devrim Özkan seyircilerden büyük beğeni toplamıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 41. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalamıştı. Sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Devrim Özkan'ın yeni adresi Ay Yapım oldu.
Dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazacak ve iki kadının etkileyici hikayesini izleyicilere aktaracak.