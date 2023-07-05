Ben Bu Cihana Sığmazam'da ciğerleri dağlayacak 3 ayrılık kararı! Gözyaşları içinde uğurladılar

Salı akşamları büyük bir heyecanla takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, sezon sonunda izleyicilerine bir süre ara verdi. Yeni sezon büyük bir heyecanla beklenirken dizide üç önemli isim veda etti. Uzun süre dizinin başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Engin Benli, Hakan Karahan ve Pelin Akil diziye veda isimler oldu.