Ömer dizisinde felaketin tohumlarını ekecek ayrılık kararı! Sezon bitmeden fişini çektiler

Ömer dizisinde sezon finalinde heyecan doruklara çıktı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sezon finalinde heyecan dolu bir ayrılık sahnesine sahne oldu. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas diziden ayrılma kararı aldı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu 21. bölümde ekip arkadaşlarına veda etti.
SEZON FİNALİNDE FLAŞ AYRILIK
Star TV'nin popüler dizisi Ömer'in başarılı oyuncusu Simay Barlas sezon finalinde diziden ayrıldı.
Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi, sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı.