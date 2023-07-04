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    • Magazin
    • 04.07.2023 17:01
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    • 04.07.2023 17:01
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    Ömer dizisinde felaketin tohumlarını ekecek ayrılık kararı! Sezon bitmeden fişini çektiler

    Ömer dizisi her pazartesi akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizide Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas sezon finalinde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı. Ancak sezon finalinde güzel oyuncunun diziden ayrılma kararı almasıyla izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı.

    Ömer dizisinde flaş ayrılık!

    Ömer dizisinde sezon finalinde heyecan doruklara çıktı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi sezon finalinde heyecan dolu bir ayrılık sahnesine sahne oldu. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas diziden ayrılma kararı aldı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu 21. bölümde ekip arkadaşlarına veda etti.

    SEZON FİNALİNDE FLAŞ AYRILIK

    Star TV'nin popüler dizisi Ömer'in başarılı oyuncusu Simay Barlas sezon finalinde diziden ayrıldı.

    Barlas'ın canlandırdığı Süreyya karakterinin hikayesi, sezon boyunca izleyicilerin ilgisini çekmiş ve merak uyandırmıştı.

        Bir süre oyuncunun "Yanık Ülke" gibi iddialı yeni sezon dizileriyle görüşmelere gitmesi de ayrılık dedikodularını güçlendirmişti.

        Ömer dizisi sezon finaliyle birlikte yeni bir döneme giriş yaptı.

        Ömer dizisinin sezon finaliyle birlikte izleyiciler gelecek sezon için merakla beklemeye başladı.

            Simay Barlas'ın ayrılığıyla birlikte diziye yeni karakterler ve heyecan dolu hikayeler ekleneceği söyleniyor. Sevilen oyuncunun Süreyya karakteriyle vedası dizinin hayranlarını derinden etkiledi.
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            Haberler Magazin Ömer dizisinde felaketin tohumlarını ekecek ayrılık kararı! Sezon bitmeden fişini çektiler
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