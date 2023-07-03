Yalı Çapkını'nda 2. sezon öncesi sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu sonunda değişti

Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle büyük bir sürprize imza attı ve izleyiciler merakla yeni sezonu bekliyor. Sezon finaliyle ekranlara kısa süreliğine veda eden dizi yeni sezonunda da aksiyon dolu ve duygusal anlara sahne olacağa benziyor. Öte yandan bir kişinin diziden ayrılacağı iddiaları da gündemde yer aldı ve izleyiciler arasında spekülasyonlara neden oldu. Yeni sezon öncesi izleyiciler dizinin heyecan dolu olaylarını ve karakterlerin yaşamlarındaki değişimleri görmek için sabırsızlanıyor.